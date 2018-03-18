العثور علي طف رضيع بأحد شوارع القوصية

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أسيوط

العثور علي طفل رضيع

عثر الأهالى بشارع الجلاء بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، على رضيع حديث الولادة، عمر يوم، ملقى بالشارع وملفوف بقطعة قماش وتم نقله للحضانة.

البداية عندما تلقي اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من قسم شرطة مركز القوصية يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد عثوره على رضيع حديث الولادة على قيد الحياة ملفوف بقطعة قماش ملقى بصندوق القمامة.

 انتقلت علي الفور قوة من الشرطة لموقع البلاغ وبصحبتها سيارة الإسعاف، وتبين أن الرضيع عمر يوم واحد وتم نقله للحضانة بالمستشفى المركزى بالقوصية تحت الرعاية الطبية وتحرر محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية.


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