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«القرني»: ما يفعله «صلاح» أفضل من ألف داعية

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عائض القرني

محمد صلاح

داعية سعودي

أشاد الداعية الإسلامي الشهير الدكتور عائض القرني، بما يبذله نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لإظهار الدين الإسلامي بشكل جيد بالمحافل الدولية، وذلك على خلفية تألقه الأخير.

وكتب "القرني" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "علينا جميعا أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين، لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل، وفقك الله أيها الرائع".

كما أشاد الداعية الإسلامي بكنية "أبي مكة"، قائلًا: "تحياتنا لك من مكة يا أبا مكة".

وأكد أن محمد صلاح كلما أحرز هدفًا سجد لله شكرًا، مشددًا على أن ما يفعله "أبومكة" أفضل من ألف محاضرة دينية في الإسلام.

وسجل محمد صلاح سوبر هاتريك (4 أهداف) في انتصار ليفربول الكاسح على فريق "واتفورد" أمس بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون أول لاعب مصري وعربي يسجل رباعية في "البريميرليج".

شاهد الفيديو..


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