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حبس أحد مشجعي «ألتراس أهلاوي» 15 يومًا في أحداث شغب

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أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس المتهم عبد الرحمن علي من رابطة ألتراس النادي الأهلي لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة حول أحداث الشغب والعنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي، ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة الدولي.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين في القضية، اتهامات بارتكاب لجرائم عدة في مقدمتها تولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.


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