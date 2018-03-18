» بالصور.. العاملون بقنوات «الحياة» يضربون عن العمل

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اضراب العاملين بقنوات الحياة

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عادت الأزمة المالية لتعصف بقناة "الحياة"، بعد شهور من بيعها لشركة "فالكون" للحراسات الخاصة في مصر، في أضخم صفقة من نوعها يشهدها الإعلام المصري.

ورفض العاملون والفنيون العاملون بالقناة، تسلم راتب نصف شهر بعد 70يوم عمل، وتجمهروا أمام ستديو 902، الذي بدأ تشغيله منذ أربعة أيام في إطار الانطلاقة الجديدة للقناة التي بدأت بعد رحيل الإعلامية هالة سرحان عن رئاستها، وإسناد مهمة الإدارة للإعلامي عمرو الليثي.

وكانت معظم البرامج الأساسية للقناة وعددها 12 برنامجًا عادت للعمل بشكل كامل منذ أربعة أيام، إلا أن رفض غالبية العاملين استلام أجر النصف شهر وعدم العودة للعمل يهدد بتوقفها مجددًا ودخول القناة في أزمة جديدة.

وفي سبتمبر الماضي ، أعلنت مجموعة "تواصل"، إحدى شركات مجموعة "فالكون"، وشركة "سيجما" للإعلام، توقيع الطرفين اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها الأولى على شبكة قنوات "الحياة".

ويرأس مجلس إدارة الشركة اللواء شريف خالد، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية، ورئيس قطاع الأمن الأسبق في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وكشف السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، ورئيس حزب "الوفد" في تصريحات صحفية، أن قيمة صفقة بيع شبكة تلفزيون الحياة لشركة تواصل، بلغت مليارًا و400 مليون جنيه، و"هي أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري".

وأشار إلى أن ديون القناة كانت قد تخطت مليار جنيه (57 مليون دولار) خلال الفترة الماضية، وجرى توجيه معظم إيراداتها لسداد مديونيات مستحقة على القناة.

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