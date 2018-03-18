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ترامب يشكك في عدالة التحقيقات بقضية "التدخل الروسي"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وشكك في "عدالة" تحقيقاته.
وفي تغريدة على موقع "تويتر"، تسائل ترامب المنتمي للحزب الجمهوري "لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطيا متشددا، بعضهم من كبار داعمي هيلاري (كلينتون)، ولا يضم الفريق أي من الجمهوريين ؟".
كما قال "هل يعتقد أحد أن الأمر عادل ؟ ومع ذلك، ليس هناك تواطؤ".
وجاءت مهاجمة ترامب لمولر بعد توجيهه انتقادات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومس، قائلا "هناك قدرا كبيرا من الكذب والفساد والتسريب في وزارتي العدل والخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI )".
وأمس، توجّه كومي لترامب بالقول "سيعلم الشعب الأمريكي قريبا من هو الشريف، وسيستمع لروايتي قريبا جدا"، تعليقا على قرار ترامب إقالة نائب مدير للـ"FBI"، أندرو ماكابي.
وعينت وزارة العدل الأمريكية روبرت مولر، في 17 مايو/ أيار 2017، مدعيا عاما للتحقيق في قضية "التدخل الروسي".
وتنظر التحقيقات الأمريكية حول قضية التدخل الروسي في الانتخابات التي أفرزت فوز دونالد ترامب، في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إن كان ترامب عرقل تحقيقًا حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومي، في مايو/آيار 2017.

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