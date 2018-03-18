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مدرب برشلونة: أنا أتعلم من ميسي لأنه الأفضل عالميًا

الرياضة

فالفيردي
فالفيردي

المصريون ووكالات

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قال أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إنه يتعلم كثيرًا من لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وجاءت تصريحات فالفيردي في مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه على أتيتك بيلباو بهدفين دون رد في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني (الليغا).
وأكد فالفيردي "أنا اتعلم من ليونيل ميسي ومن بقية اللاعبين، أتمنى أن استمر في التعلم منه كل يوم شيئاً جديداً، فهو الأفضل في العالم".
وأضاف "ميسي لاعب عظيم يعرف متى الفريق يحتاج لتمريره أو مراوغته أو هدفاً منه أو حتى تهدئة اللعب فهو الأفضل من وجهة نظري".
وأوضح فالفيردي "أتمنى تحقيق الليغا بدون خسارة هذا الموسم ، الأهم من ذلك أن نحقق البطولة".
وأشار المدير الفني لبرشلونة "صلابة دفاعنا قائمة على عمل الفريق بالكامل، فالمهاجمون يدعمون الدفاع، والعكس صحيح".
وعن بقاء قائد الفريق أندريس انييستا بالفريق من عدمه، قال فالفيردي "أتمنى استمرار انييستا، القرار بيده وهو لازال معنا ، إنه رجل ناضج ولازال لديه الكثير في عالم كرة القدم".
وبفوز اليوم، ارتفع رصيد برشلونة إلى 75 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أتليتك بيلباو عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

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