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بعد فرز نصف الأصوات..

بوتين يتصدر "الرئاسيات" بـ75% من الأصوات

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

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بريطانيا تكشف علاقة بوتين بتسميم العميل الروسي

أظهرت نتائج رسمية جزئية لفرز الأصوات في الانتخابات الروسية 2016، تقدم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بفارق كبير عن المرشحين الثمانية الأخرين.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية (خاصة)، نقلا عن اللجنة الوطنية للانتخابات، أنّ بوتين حصل على 75.01% من الأصوات بعد فرز نصف أوراق الاقتراع، بما يعادل 21.9 مليون صوت.
وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بتسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل روسيا وخارجها، من أصل قرابة 145 مليون نسمة، عدد سكان البلاد.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 60%، حسب موقع "روسيا اليوم".
وأدلى الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد.
ويتطلب فوز المرشح الرئاسي في روسيا الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات (أكثر من النصف)، وإلا سيدلي الناخبون بأصواتهم في جولة ثانية، يوم 8 أبريل/نيسان المقبل. -

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