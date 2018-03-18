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7 فرق عربية في مجموعات أبطال إفريقيا

الرياضة

"الكاف" يخطر الأهلي بموعد قرعة دوري الأبطال
"الكاف" يخطر الأهلي بموعد قرعة دوري الأبطال

المصريون ووكالات

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تأهلت 7 فرق عربية إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات دور الـ32 للبطولة القارية.
وتأهل لمرحلة المجموعات فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي من تونس، والوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي من المغربي، ووفاق سطيف ومولودية العاصمة من الجزائر.
ويعد فريق الأهلي هو الممثل الوحيد لكرة القدم المصرية في مرحلة المجموعات للبطولة القارية.
أما بقية المتأهلين لمرحلة المجموعات فهم زيسكو يونايتد الزامبي، وحوريا الغيني، وأول أغسطس الأنغولي، ومازيمبي بطل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
بالإضافة إلى كمبالا سيتي الأوغندي، و امبابان سوالوز بطل سوازيلاند، و تاونشيب رولرز البتسواني، وتوغو بور التوغولي، وصن داونز بطل جنوب إفريقيا (حامل اللقب).
وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات إلى أربع مجموعات، وفقًا لقرعة سيجريها الاتحاد القاري للعبة (كاف) في موعد لم يتحدد بعد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

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