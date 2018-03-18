شاهد.. رسالة نارية من «أديب» لـ«منصور»

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مرتضى منصور وعمرو أديب

كتب ـ أمير سعد

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أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه الشديد بعد خروج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام ولايتا الإثيوبي، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.
وطالب«أديب» خلال تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ON E، مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ألا يتراجع عن استقالته، وأن يكتفى بما قضاه فى النادى، مشددا على أن جمهور الزمالك يستحق أفضل مما لديه الآن.
وقال، "ما يحدث فى نادى الزمالك غلط.. وأنا بقولكم كده.. والقرار اللى خده مرتضى منصور عظيم.. وأوعى ترجع ثانى".
وأضاف، أن ما يحدث لنادى الزمالك لا يحدث مع أى ناد على وجه الأرض، فلا يوجد نادى بتاريخ نادى الزمالك تحدث له تلك الخيبة التى يعيشها نادى الزمالك. وتابع أديب: أن كنت تقول إن وزير الشباب والرياضة يعمل ضدك، فكيف ستعمل فى النادى؟!
كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، شن هجوما حادا على وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن هزيمة نادى الزمالك اليوم وخروجه من البطولة الكونفدرالية الإفريقية بسبب قرارته، وألمح إلى استقالته من إدارة نادى الزمالك.

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