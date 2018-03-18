الأم المثالية بالغربية: "بعت ذهبى عشان ولادى"

18 مارس 2018 - 11:24 م

قالت فايزة عبد العاطى الحاصلة على المركز الثاني للأم المثالية على مستوى محافظة الغربية المقيمة بقرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات أنها كانت غير متوقعة للفوز بالجائزة قائلة دى رسالتي كأم والجزاء عند ربنا



وأضافت أن زوجها توفى عام 1988 وكان عندها 23 عاما ونجلتها تبلغ من العمر أقل من عام وحامل فى نجلها مشيرة أنها تعمل بالإدارة الزراعية بكفر الزيات وقام زملائها بترشيحها لوزارة التضامن الاجتماعي



وأكدت أنها قامت عند أهلها لفترة 3 سنوات ثم قامت ببيع الذهب الخاص بها لشراء قطعة ارض وقام اهلها بمساعدتها على بناءها مشيرة أنها انتقلت للعيش بها والمنزل على الطوب واستمرت الحياة بالرغم من الصعوبات التى واجهتها حتى تم جواز نجلتها بعد الانتهاء من كلية التربية قسم لغة انجليزية.



وقالت أن نجلى تخرج في كلية الهندسة وكنت أقوم بمساعدتهم فى استذكار دروسهم حتى المرحلة الإعدادية



ومن جانبها قالت بسمة نجلتها أن والدتها تستحق الحصول على اللقب واكثر بعد معاناتها فى تربيتى انا وشقيقى مشيرا ان والدى توفى وانا عندى 11 شهر



وأضافت أن والدتها كانت ترفض التقديم فى المسابقة ولكننى قمت بالضغط عليها انا وأصدقائها حتى وافقت

