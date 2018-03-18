"منصور" يكشف الأسباب الحقيقة لهزيمة الزمالك

18 مارس 2018 - 11:39 م

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه رغم توفيره 200 مليون جنيه فى النادى، تم تشكيل لجنة من النيابة العامة، بناء على شكوى ضد رئيس النادى السابق، بإهداره مليار جنيه، مضيفاً أن اللجنة وجدت الأموال فى النادى.



وأوضح "منصور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلاميين معتز بالله عبدالفتاح، ولبنى عسل، أن الأندية لا تدار بتشكيل اللجان، فاللاعبون لم يتمكنوا من الحصول على المكافآت عن المباريات الماضية، مردفاً: "أنا حزين.. نادى الزمالك بيدمر".



وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه اجتمع مع تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، فى مكان سيادى أمس، لحل مشكلة، حتى لا تشوب العلاقات المصرية السعودية أى شائبة بسبب لاعب.



ولفت مرتضى منصور، إلى أنه وجّه دعوة للمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لحضور مباراة الزمالك، وولايتا ديتشا الإثيوبى، بناء على طلب مسئولين، إلا أنه لم يحضر، موضحاً أنه خسر المباراة لأسباب معروفة.

