بوتين يشكر الناخبين بعد فوزه في الانتخابات

18 مارس 2018 - 11:50 م

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعيد انتخابه يوم، الأحد، لفترة رئاسة جديدة، مدتها ستة أعوام، الشكر للناخبين على دعمهم له، وذلك في تجمع حاشد للاحتفال بالفوز، قائلا، إن روسيا أمامها مستقبل عظيم، شريطة أن يظل شعبها متحدا.



وكان بوتين يتحدث من فوق منصة قبالة الميدان الأحمر في موسكو، وأمام حشد من أنصاره، وقال، إن نتيجة الانتخابات تمثل اعترافا بما تحقق من إنجازات في السنوات القليلة الماضية رغم الأوضاع الصعبة.



وقبل أن يغادر المنصة هتف مع الحشد "روسيا.. روسيا".

