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تعليق ناري لـ"ميدو" على هزيمة الزمالك

الرياضة

ميدو
ميدو

المصريون ووكالات

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قال النجم أحمد حسام، ميدو، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، أنه لم يتخيل نهائيًا توديع الزمالك لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق بمستوى ولايتا ديتشا الإثيوبى، مهما كانت الظروف.
وأوضح "ميدو"، فى تصريحات لقناة "On Sport"، أن الزمالك واجه أضعف فريق فى تاريخه، وهو ديتشا، مؤكدًا أن توديع البطولة بهذه الطريقة فضيحة كروية، ولابد من محاسبة اللاعبين، خاصة أن المنافس فريق لا يصلح أن يشارك بدورى الدرجة الثالثة بمصر.
وتابع "ميدو": "أن الزمالك ظهر بدون شخصية داخل الملعب، ولا يوجد لاعب واحد يستحق ثمن التذكرة التى يسددها الجمهور لمشاهدة المباراة".
وأضاف أن إيهاب جلال، المدير الفنى للزمالك، لم يكن موفقًا فى إدارة المباراة بشكل كبير، وهو أمر وارد فى كرة القدم، قائلاً: "زى ما فى لاعب بيكون مش فى يومه في مدرب برضه بيكون مش بيومه"، مؤكدا أن مجلس الزمالك تعامل بشكل جيد جدًا مع الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة، ووفر المناخ اللازم للنجاح.




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