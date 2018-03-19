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"الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السوداني لمصر

الحياة السياسية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

المصريون ـ متابعات

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اليوم.. الرئيس السوداني يبدأ أول زيارة له إلى روسيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيلتقي غدًا الإثنين بالقاهرة، نظيره السوداني عمر البشير، الذي سيأتي على رأس وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة لمصر، لمدة يوم واحد.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة التشاور وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن مصر تسعى للتعاون البناء مع السودان.
وأوضح المتحدث الرسمي، في خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنه سيتم طرح جميع الملفات على طاولة القمة المصرية السودانية غدًا، لافتًا إلى أوجه التعاون الثنائي المتعددة بين البلدين، واللجان المشتركة بمختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية.
وأعرب في ختام مداخلته عن تطلعه دفع العلاقات الثنائية على كل المستويات بين البلدين من خلال هذه الزيارة، مؤكدًا أننا دائمًا نمد يد التعاون ونفضل العمل الجماعي عن الفردي، ولا نتزاحم مع أحد لكي نتصدر المشهد، ونجري المباحثات بهدف تحقيق المصلحة المشتركة في إطار الاحترام المتبادل.




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