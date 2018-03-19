تطورات خطيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي

19 مارس 2018 - 12:29 ص

أكد مسؤولون إثيوبيون، أن أديس أبابا سوف تبدأ قريبًا اختبار توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبى الذى تجرى أعمال بنائه على النيل الأزرق، حيث يمكنه توليد ما يصل إلى 6.450 ميجاوات من الكهرباء.



وأوضحت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» نقلا عن رئيس المجلس الوطنى لتنسيق المشاركة العامة فى تشييد سد النهضة، هايلو أبراهام، قوله إن اثنين من التوربينات التى تبلغ قدرة الواحد منها 375 ميجا وات تم تثبيتهما بالفعل وينتظران إجراء اختبار توليد الكهرباء.



وقال "أبراهام" إن إثيوبيا تمضى فى تنظيم مجموعة من البرامج لجمع تبرعات لبناء السد والترويج له مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السابعة لبدء أعمال بناء السد والتى اكتمل أكثر من 64% منها حتى الآن.



وأضاف أن أكثر من 50% من الطاقة المولدة من السد سيتم بيعها لدول مجاورة، مضيفاً أن حكومة إثيوبيا وضعت مسألة إنجاز سد النهضة وإتمام أعماله على قمة أولوياتها ومطامحها الاقتصادية، وتتطلع لأن ترى الكهرباء المولدة من السد تورد فى المستقبل لأكبر عدد من الدول، من المغرب فى الشمال وحتى تنزانيا فى الجنوب.

