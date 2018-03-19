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مساعد وزير الخارجية الأسبق:

"هذه الدول هي الأجدر على قيادة المنطقة"

الحياة السياسية

السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق
السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق

المصريون ـ متابعات

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قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، إن زيارة وزير خارجية الإمارات لمصر تأتي في ظل التنسيق المصري الخليجي، وفي الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول العربية من مشاكل كبيرة، مثل سوريا واليمن وليبيا، مؤكدا أن دول «الاستقرار العربي»، وهي مصر والخليج، تقوم بدور القوة الحقيقية في دفع الأمور بالعالم العربي نحو الاستقرار والأمن والتنمية.
وأضاف «بيومي» خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر تُعد عامود فقري للاستقرار في المنقطة، معربا عن أسفه أن مفاتيح حل أزمات كبرى كـ سوريا واليمن ليس في أيدي الوطن العربي بل في يد القوى الخارجية، لافتا أن دول «الاستقرار العربي» تحاول طمأنة كافة الأطراف في البلدان التي تعاني أزمات وتؤكد أنها العنصر الإيجابي لأطراف كافة، في الوقت الذي لم تقتنع فيه الدول الغربية بأنها أخذت ما تريد من تلك المناطق.
وأوضح «بيومي» أن نموذج التعاون «المصري الإماراتي» جيد للغاية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية أصبحت أكبر مستثمر في مصر، والعلاقة التجارية بين مصر والبلدان العربية صارت في المقدمة وصارت أميز من العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ أصبح العرب يمثلون لمصر أكثر من 25 % من تجارتها الخارجية حاليا.
وأشار «بيومي» إلى أن الأزمة مع قطر لم تشهد جديد لتدخل الأطراف الخارجية سواء إيران أو تركيا أو الولايات المتحدة، منوها أن إقالة الرئيس الأمريكي لوزير خارجيته كان له علاقة بالأزمة القطرية، مؤكدا أن الدوحة هي دولة صغيرة تبحث عن دور كبير.


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