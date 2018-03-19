سر الاتصال من جهة سيادية للصلح مع "آل الشيخ"

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قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، إنه تلقى اتصالا من جهة سيادية لتصفية الخلاف بينه وبين الشيخ تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي.
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الرئيس 2018" المذاع على فضائية "العاصمة"، أنه تم تصفية الخلاف حتى لا يؤثر على دولتين كبيرتين بحجم مصر والسعودية.
وأشار إلى أن الشيخ تركي طلب أن يقوم بزيارة رسمية إلى النادي، ولكن طلبت منه الانتظار؛ لأن جماهير الزمالك غاضبة بعد تدخله في صفقة عبد الله السعيد.

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