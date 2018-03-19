"أديب": "احنا بنعيش اجواء هتلر بس بأدوات مختلفة"

19 مارس 2018 - 01:29 ص

قال الإعلامي عمرو أديب إن معارك العصر لا تعتمد على الصواريخ، وإنما المعلومات، مؤكدًا أن «العالم كله مستهدف».



وأضاف، في برنامجه «كل يوم»، مساء الأحد، أن قطر اختصمت إدارة موقع «تويتر» من أجل «حجب حساب يضر بمصالحها».



وأشار إلى أن إدارة موقع «فيس بوك» أعلنت عن تورط بعض المسؤولين الأمريكيين في خرق حسابات بعض المواطنين واستغلالها في الانتخابات.

