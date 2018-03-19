  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:20 ص
بحث متقدم
ولي العهد السعودي

بن سلمان يكشف هوية زعيم "القاعدة" الجديد ومكان اختباءه

توفيق

خبير: ما حدث أمس كارثة اقتصادية بكل المقاييس

مرتضى

مرتضى يفاجيء جماهير الزمالك بقرار جديد

عمرو أديب

"أديب": "احنا بنعيش اجواء هتلر بس بأدوات مختلفة"

مرتضى منصور وتركي آل شيخ

سر الاتصال من جهة سيادية للصلح مع "آل الشيخ"

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يوجه أسئلة نارية بشأن الولاية الثانية لـ"السيسي"

سد النهضة

تطورات خطيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي

مرتضى منصور وعمرو أديب

شاهد.. رسالة نارية من «أديب» لـ«منصور»

سد النهضة

نقص التمويل يعطل بناء سد النهضة

6مشاهد ترصد وأد ثورة يناير

الصحف والفضائيات تحذف أرشيف «ثورة يناير»

قوات الاحتلال تقتل فلسطينيًا في القدس

عرب وعالم

قوات الاحتلال تزيل البوابات الإلكترونية من مداخل الاقصى
قوات الاحتلال تزيل البوابات الإلكترونية من مداخل الاقصى

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

اعتقال 4 أطفال فلسطينيين فى القدس

#

إصابة 38 فلسطينيًا بمواجهات مع قوات الاحتلال

#

الاحتلال يمنع ماراثونا فلسطينيا ويعتقل "أبوالحمص ومطور"

#

إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال في الخليل

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقتل فلسطيني، بعد أن تعرض لإسرائيلي بسكين، في البلدة القديمة في القدس، وأصابه بجروح بالغة انتهت إلى مصرعه.
وجاءت عملية الطعن في وقت يسود فيه القلق من تصعيد محتمل لأعمال العنف، في الأسابيع المقبلة، فيما تستعد الولايات المتحدة لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وفي وقت سابق قالت اجهزة الاسعاف إنه تم نقل الحارس الأمني إلى المستشفى وحالته خطرة بعد تعرضه لطعنة في الصدر.
واكد ميكي روزنفلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أن المهاجم «قتل بالرصاص».
وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشين بيت» أن منفذ الهجوم هو عبدالرحمن فضل، فلسطيني من بلدة عقربا قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، 28 عاما، وأب لولدين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أي رجل يعاني من شح الحيوانات المنوية معرض لهذه الأخطار
» مقتل لاعب سيرك شهير أثناء قيامه بعرض مثير
» مفاجأة عن الفيلا التي صوروا فيها أشهر فيلم لسعاد حسني
» رونالدو: لا يمكن مقارنتي بأحد لأنه لا أحد يملك نفس موهبتي
» نقل بريطانية للمستشفى بعد إصابتها بوعكة من "كثرة الضحك"
» شاهد.. تعليق "أديب" على فوز "بوتين" بولاية رابعة
» روسيا تفجر مفاجأة بشأن تسميم الجاسوس وابنته
» بالصور.. العاملون بقنوات «الحياة» يضربون عن العمل
» هذا ما قاله "بوتين" في أول كلمة له بعد فوزه
» تعليق ناري لـ"ميدو" على هزيمة الزمالك
» أسباب طرح أسهم 23 شركة مصرية بالبورصة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان