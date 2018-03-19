» مفاجأة عن الفيلا التي صوروا فيها أشهر فيلم لسعاد حسني

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نشر أحمد دهب - ناشط مهتم بالفن - صورة للفيلا التي صُور فيها فيلم "دعاء الكروان" ، كاشفًا أنها كانت مملوكة للأديب طه حسين .
وعلق "دهب" على الصور قائلًا: "المنزل الذي تم تصوير فيلم دعاء الكروان فيه، فى تونه الجبل فى المنيا. البيت بناه عالم الآثار دكتور سامى جبرة وأهداه لعملاق الأدب دكتور طه حسين".
المنزل الذي تم تصوير فيلم دعاء الكروان فيه، فى تونه الجبل فى المنيا. البيت بناه عالم الآثار دكتور سامى جبرة وأهداه لعملاق الأدب دكتور طه حسين. pic.twitter.com/Dgfz8DehBA— Ahmed Dahab (@Ahmeddahab9) 18 مارس، 2018
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