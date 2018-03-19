بالصور.. مدير أمن الإسماعيلية يكرم زوجات وأمهات الشهداء

كرم اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، مساعد وزير الداخلية، اليوم الاثنين، حوالى 25 زوجة وأم لشهداء الشرطة من ضباط وأفراد ومجندين، تقديرًا لهن ولتضحياتهن، لما تحملوه من جهد وعناء فى تربية أبنائهن وإعدادهم إعدادًا جيدًا كان له عظيم الأثر فى تحويلهم لأبطال جادوا بأرواحهم و دمائهم و استشهدوا فى سبيل الله، وذلك خلال قرب الاحتفالات بأعياد الأم.

وأكد مدير أمن الإسماعيلية، أن الشهداء قدموا حياتهم للحفاظ على الوطن ومقدراته فى سبيل مواجهة وهزيمة الإرهاب، ومواجهته، والدفاع عن الأراضى المصرية، وتحقيق الاستقرار بالبلاد.

واستمع مساعد الوزير، لطلبات ومشكلات أسر الشهداء، وأكد بتذليل أى عقبات تواجههم والعمل على حل جميع المشاكل وتلبية جميع مطالبهم فى أسرع وقت عرفانًا بالجميل الذى قدمه أبناؤهم للوطن.