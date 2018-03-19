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تأجيل إعادة محاكمة «دومة» في «أحداث مجلس الوزراء»

قضايا وحوادث

أحمد دومة
أحمد دومة

شيماء السيد

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احمد دومة

جنايات القاهرة

أحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء»، إلى جلسة 21 مارس الجاري، لفض الأحراز.

كانت محكمة النقض، قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير، التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، و عاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.


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