النيابة تكشف قيمة الرشوة التي تقاضاها محافظ المنوفية

19 مارس 2018 - 04:50 م

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اليوم، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول في قضية رشوة محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، بأنه حصل على رشاوى مالية وعينية، من المتهم الثاني "الراشي" عن طريق المتهم الثالث "الوسيط" بلغت قيمتها 27 مليونًا و450 ألف جنيه، وأن من بين الرشاوى العينية التي حصل عليها عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بمنطقة المهندسين والأخرى بالإسكندرية.

وتضمنت التحقيقات، التي رأس فريق التحقيق فيها المستشار محمد وجيه وباشرها أسامة سيف الدين رئيس النيابة اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي "عاصم فتحي" والوسيط "أحمد سعيد" في شأن وقائع الرشوة كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.

وأحال النائب العام المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء تحقيقات النيابة في القضية.