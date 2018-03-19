» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»

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ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

محمد صلاح

جاريث بيل

طالب كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسبانى، إدارة فريقه بالتعاقد مع نجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح؛ لتعويض جاريث بيل الذى اقترب من مغادرة النادى الملكى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن رونالدو، يرى محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بديلاً مثالياً للجناح الويلزى جاريث بيل.

واكدت صحيفة "ديلى ستار"، أن محمد صلاح جذب اهتمام مسئولى ريال مدريد بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع نادى ليفربول الموسم الحالى، ونجاحه فى تسجيل 36 هدفاً وصناعة 10 أهداف أخرى فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ويتنافس محمد صلاح مع ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى على الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى"، التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم.

وسجل محمد 4 أهداف "سوبر هاتريك" فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 28 هدفاً فى الصدارة متفوقاً على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى الذى انفرد بالوصافة بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 25، بعدما سجل هدفاً فى فوز البارسا على بلباو بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وأحيا كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد آماله فى حصد الجائزة، بعدما سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" فى فوز ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 6 : 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف إلى 22 هدفاً خلف محمد صلاح بفارق 6 أهداف، وليونيل ميسى بفارق 3 أهداف، يأتى هذا فى الوقت الذى توقف فيه رصيد الثلاثى إدينسون كافانى نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، وهارى كين لاعب توتنهام الإنجليزى، دوشيرو إيموبيلى نجم لاتسيو الإيطالى عند 24 هدفاً.


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