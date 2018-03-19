  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:28 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

مقتل 36 إرهابيًا في سيناء

قضايا وحوادث

شمال سيناء (أرشيفية)
شمال سيناء (أرشيفية)

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

حصاد العملية الشاملة بسيناء

#

مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث لإطلاق النار بأمستردام

#

مقتل 8 أشخاص في تبادل للنار مع الشرطة

#

جوجل ينعى شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء

سيناء

القوات المسحة

مقتل 36 ارهابي

أعلن التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، نتائج العملية الشاملة «سيناء 2018»، خلال الفترة الماضية.

 وبث التليفزيون المصري البيان رقم 16 للعملية العسكرية، والذي أكد أن القوات المسلحة واصلت مداهمة معاقل الإرهاب، وأسفرت العملية العسكرية عن استهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مفخخة، وتدمير 12 هدفًا تمثل أوكارًا للإرهابيين، وتدمير عربة مفخخة تحتوى على كمية كبيرة من المواد المتفجرة، والقضاء على 30 عنصرًا تكفيريًا مسلحًا خلال تبادل لإطلاق النار عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، والقضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل 6 عناصر تكفيرية بعد تبادل إطلاق نيران مع القوات.

 وأضاف البيان أن القوات المسلحة داهمت بؤرة إرهابية بمدينة رفح، ونتج عن ذلك العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومركز إرسال، والقبض على 345 فردًا بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وتدمير عددًا من الأوكار والخنادق بشمال ووسط سيناء، واكتشاف وتفكيك 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة، وتدمير 67 دراجة نارية، وتدمير مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كيلو جرام من نبات البانجو والمخدرات، وضبط 7430 كيلو جرام من المواد المخدرة المعدة للتداول، وتدمير 33 مزرعة لنبات البانجو.

وأكد البيان أن القوات الجوية تواصل تمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع الهروب والتسلل، كما أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبط عدد من قضايا التهريب للهجرة غير الشرعية، هذا بالإضافة إلى تنظيم 583 كمينًا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية. وأردف البيان أن العمليات أسفرت عن استشهاد ضابط و3 مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بوتين يقرر استدعاء قوات الاحتياط لهذا السبب
» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون