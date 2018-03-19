مقتل 36 إرهابيًا في سيناء

19 مارس 2018 - 04:57 م

أعلن التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، نتائج العملية الشاملة «سيناء 2018»، خلال الفترة الماضية.

وبث التليفزيون المصري البيان رقم 16 للعملية العسكرية، والذي أكد أن القوات المسلحة واصلت مداهمة معاقل الإرهاب، وأسفرت العملية العسكرية عن استهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مفخخة، وتدمير 12 هدفًا تمثل أوكارًا للإرهابيين، وتدمير عربة مفخخة تحتوى على كمية كبيرة من المواد المتفجرة، والقضاء على 30 عنصرًا تكفيريًا مسلحًا خلال تبادل لإطلاق النار عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، والقضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل 6 عناصر تكفيرية بعد تبادل إطلاق نيران مع القوات.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة داهمت بؤرة إرهابية بمدينة رفح، ونتج عن ذلك العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومركز إرسال، والقبض على 345 فردًا بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وتدمير عددًا من الأوكار والخنادق بشمال ووسط سيناء، واكتشاف وتفكيك 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة، وتدمير 67 دراجة نارية، وتدمير مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كيلو جرام من نبات البانجو والمخدرات، وضبط 7430 كيلو جرام من المواد المخدرة المعدة للتداول، وتدمير 33 مزرعة لنبات البانجو.

وأكد البيان أن القوات الجوية تواصل تمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع الهروب والتسلل، كما أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبط عدد من قضايا التهريب للهجرة غير الشرعية، هذا بالإضافة إلى تنظيم 583 كمينًا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية. وأردف البيان أن العمليات أسفرت عن استشهاد ضابط و3 مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين.