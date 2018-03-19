«دفاع النواب»: الخلافات مع السودان «سحابة صيف»

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إثيوبيا

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قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة عمر البشير، رئيس السودان للقاهرة، تؤكد وجود إرادة سياسية لدى الدولتين، لتوطيد العلاقات وإزالة أي خلافات عالقة بينهما، والتي تعد مجرد "سحابة صيف".

وأضاف " كدواني"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القمة المصرية السودانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيرة السوداني عمر البشير، بالقاهرة تؤكد عمق العلاقات، وأن أي خلافات سيتم معالجتها في ضوء اللقاءات الدبلوماسية وعلاقات الموادة التي تربط البلدين.

وأكد كيل لجنة الدفاع، أن القمة بين السيسي والبشير ستكون حاسمة لكثير من الملفات، موضحًا أنها تمثل انفراجة في عدد من القضايا وعلى رأسها "سد النهضة"، مبينًا أنها صفحة جديدة لمواجهة المخاطر المشتركة التي تهدد الأمن القومي والصراعات التي تشهدها المنطقة.


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