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إنشاء وحدة «الوصفية» المحلية الجديدة بالإسماعيلية

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الإسماعيلية

وحدة محلية

اللواء يس طاهر

قرية الواصفية

وافق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على إنشاء وحدة محلية قروية تحمل أسم قرية "الواصفية" فصلاً عن قرية أبو صوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.

ومن المنتظر أن يتبع القرية 12 تابعًا و يضمها ع 25 ألف نسمة ويكون حدها البحرى مدينة المستقبل السكنية والمنطقة الصناعية حتى حدود قرية نفيشة والحد القبلى طريق الإسماعيلية – الزقازيق المعاهدة الزراعى والحد الشرقى هو الحد الفاصل مع قرية نفيشة والحد الغربى هو مصرف أبو صوير البلد حتى مدينة المستقبل السكنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والنائبان أحمد سعيد شعيب وأحمد بدران البعلى أعضاء مجلس النواب واللواء عادل أنور نائب مدير أمن الإسماعيلية والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة وعمر إدريس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبو صوير ونهاد لطفى رئيس قرية المحسمة القديمة ومحمد على رئيس قرية أبو صوير البلد ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمديريات الزراعة والمساحة والتخطيط العمرانى والشئون القانونية وممثلى كافة الجهات المعنية وذلك لاستعراض ومناقشة مقترحات إنشاء الوحدات المحلية القروية الجديدة ومراجعة استيفائها للشروط والمواصفات لإقرارها.

وخلال المؤتمر، أكد المحافظ  أن الهدف من إنشاء هذه الوحدات المحلية الجديدة هو تحقيق المزيد من التركيز فى توفير الخدمات للمواطنين بالقطاعات الريفية.

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