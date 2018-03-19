  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:27 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

اليابان لـ"بوتين": استخدام الأسلحة الكيماوية "مرفوض"

عرب وعالم

رئيس الوزراء الياباني، شينزو إيب
رئيس الوزراء الياباني، شينزو إيب

وكالات

أخبار متعلقة
#

العراق يعلن الانتهاء من تدمير أسلحته الكيماوية

#

تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية غير مفاجئة

#

لجنة أممية سرية تكشف مصدر «كيماوي بشار»

#

تهديد خطير يواجه الفلاحين في مصر

روسيا

بوتين

اليابان

أخبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو إيب،  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر "غير مقبول،" مضيفاً: "لا يوجد أمر الآن أهم من العثور على الحقائق".

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن "تبادل القائدان رأيهما حول الموضوع"، عبر مكالمة هاتفية جمعت بينهما، اليوم الإثنين، مستخدمة عبارة معروفة باللغة الدبلوماسية بعدم التوافق بالآراء.

وخاطب إيب بوتين عبر مكالمة هاتفية، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتحدثا لخمسين دقيقة، كما تطرقا إلى العلاقات الروسية-اليابانية وموضوع كوريا الشمالية، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وتأتي تعليقات إيب بعد اتهامات بريطانية لروسيا بمحاولة اغتيال جاسوس روسي على أراضيها باستخدام غاز للأعصاب، وقد رجّح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، "باحتمال كبير" اتخاذ بوتين لقرار محاولة الاغتيال بنفسه، ما انعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بوتين يقرر استدعاء قوات الاحتياط لهذا السبب
» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون