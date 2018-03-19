«بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»

19 مارس 2018 - 05:35 م

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددًا من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، والصادر من الديوان الملكي، حيث جاء فيه: "بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود — حفظه الله — غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 7 / 1439 هجرية الموافق 19 / 3 / 2018 ميلادية، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".