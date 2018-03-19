"الرئاسية": إعلان نتائج تصويت الخارج بعد انتخابات الداخل

19 مارس 2018 - 05:43 م



وصف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتخابات الرئاسية في الخارج بأنها "منتظمة وحضارية تليق بأهمية الحدث والاستحقاق الانتخابي".



وقال إبراهيم، في بيان أصدره بالمواكبة مع ختام ثالث وآخر أيام التصويت للمصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، إن الهيئة "لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية".



وأفاد رئيس الهيئة "أن كافة أوراق العملية الانتخابية في الخارج سيتم إرسالها عبر الحقائب الدبلوماسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستقوم من جانبها بإجراء عمليات جمع الأصوات وإضافتها إلى نتيجة تصويت المصريين في الداخل ومن ثم إعلان النتيجة النهائية".

ولفت إبراهيم، إلى أن الهيئة ستقوم بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الخارج ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين (سجلات الناخبين) داخل مصر قبل بدء التصويت المقرر إجراؤه أيام 26 و27 و28 من مارس الجاري، وذلك حرصا على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.





