» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر

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شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، على ثبات موقف البلدين من مقاطعة قطر، وأكدا أنه على الدوحة الاستجابة لمطالب رباعي مقاطعة قطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) والتي تتضمن 13 بنداً من أبرزها التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، وعدم التدخل في شئون دول الجوار، حسب كلام الوزيرين.
وقال بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع شكري، إن "الأمة العربية، تواجه العديد من التحديات مثل انتشار التطرف والإرهاب والعنف والكراهية وإفساد العقول، وأن "قطر هي إحدى منصات هذه التحديات، وإذا غيرت قطر نهجها وسياستها، فسنكون مرحبين بعودتها للصف العربي".




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