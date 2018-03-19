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مقتل 4 وإصابة 15 في تفجيرين بأفغانستان

عرب وعالم

أفغانستان
أرشيفية

خالد الشرقاوي

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تفجير

أفغانستان

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين في إنفجارين منفصلين بأفغانستان، اليوم الاثنين.

وأعلن مسئول حكومي، مقتل 3 أشخاص على الأقل، في انفجار وقع بولاية ننجرهار شرق أفغانستان، وفق وكالة "الأناضول".

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوجياني، إن انفجار قنبلة مزروعة في دراجة نارية بمدينة جلال أباد أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 8 آخرين.

وفي سياق آخر، قتل شخص وأصيب 7 آخرون، في استهداف قنبلة مزروعة بدراجة نارية سوقًا مزدحمًا في ولاية هيرات غرب البلاد.

ووقع التفجير في مقاطعة شينداند بالولاية المذكورة بعد ساعة من حدوث التفجير الأول في ننجرهار، حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" عن المتحدث باسم حاكم الولاية فرهاد جيلاني.


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