حبس موظف بالمعاش للنصب على مواطنين بدعوى توظيفهم

19 مارس 2018 - 06:00 م

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط موظف على المعاش لاتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء منهم على 13 ألف جنيه بحجة توظيف أبنائهم.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بورد بلاغات من "عطية م م ا" 58 سنة بالمعاش، و"إبراهيم ا م م" 30 سنة، حاصل على دبلوم تجارة مقيمان بقرية القرشية دائرة مركز السنطة بقيام "حمدى ح ب" 50 سنة موظف بالمعاش سبق اتهامه فى قضيتين (تبديد) آخرهما القضية رقم 24745 جنح مركز زفتى 2017 ( تبديد )، ومحكوم عليه وهارب من حكمين بإجمالى أحكام 7 شهور ومبلغ 600 جنيه كفالة، بالاستيلاء من الأول على مبلغ مالى 11000 جنيه، ومن الثانى على مبلغ 3000 جنيه، مقابل إلحاق نجل الأول بوظيفة وشقيق الثانى بوظيفة بعد إيهامهما بمقدرته على ذلك، وزعمه لهما بعلاقته ببعض المسئولين بتلك الجهات وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى إليهما.

بتقنيين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم، وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام.