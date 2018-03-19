«السيسي» و«البشير» يستمعان لـ«قالوا أيه»

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السيسي

البشير

منسى

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير إلى أغنية «قالوا أيه علينا»، التي تخلد ذكرى استشهاد رجال الكتيبة 103 صاعقة والتي استشهد فيها العقيد أحمد منسي وعدد آخر من أفراد الكتيبة الأبطال.

وتفاعل مئات الحاضرين لاحتفالية «الأسرة المصرية» التي يشارك فيها الرئيس السوداني، مع الأغنية الحماسية، والتي تلتها كلمة لـ"البشير" أثنى فيها على العلاقات بين البلدين، مؤكدًا على عدم وجود خلافات تعيق مسيرة الأخوة بين البلدين الشقيقين.


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