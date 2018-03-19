قمة«السيسي» و«البشير» لإنهاء أزمة«حلايب»

19 مارس 2018 - 06:15 م

قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، لن تتطرق إلي ملف سد النهضة الإثيوبي .



وأشار صادق في تصريحات لـ"لمصريون"، إن مناقشة ملف سد النهضة تتطلب وجود الطرف الإثيوبي لأنه طرف رئيسي في هذه القضية، وهو الآن غائب عن القمة المصرية السودانية.



وأكد صادق، إن قمة السيسي والبشير، ستناقش قضية مثلث حلايب الواقع علي الحدود المصرية السودانية وإمكانية تنمية هذه المنطقة وأن تكون منطقة تعاون بين الجانبين المصري والسوداني وليست منطقة خلاف بينهما لأن السودان كانت في عهد الملك فاروق جزءًا من مصر وكان يطلق علي الملك فاروق ملك مصر والسودان .





