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«صلاح الخيرية» تنظم احتفالية لتكريم "13 أم مثالية" بالغربية

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السعودية

عيد الام

مؤسسة محمد صلاح الخيرية

احتفالية كبرى

قال محمد البهنسي مسئول مؤسسة محمد صلاح الخيرية، إن المؤسسة ستقوم بتنظيم احتفالية كبري لتكريم 13 أمًا من الأمهات المثاليات من أهالي قرية "نجريج" بالتنسيق مع جمعية "رسالة".

وأضاف "البهنسي" أن المؤسسة ستقوم بتجهيز 10عرائس من أبناء القرية تجهيزًا كاملاً للزواج، مشيرًا إلى تكريم المدرس المثالي علي مستوي القرية وإقامة دورة لكرة القدم بين الطلاب في المرحلة الابتدائية وأخرى لطلاب المرحلة الإعدادية وتكريم الفائزين.

فى المقابل قال ماهر شتية عمدة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بالغربية ومسقط رأس محمد صلاح، أن صلاح اهدي لوالدته رحلة عمرة بمناسبة عيد الأم وذلك أثناء تواجدها معه في انجلترا خلال الأيام الماضية وحضور المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي والذي أحرز فيها صلاح 4 أهداف، وان والدة صلاح غادرت انجلترا بعد المباراة وتوجهت للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

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