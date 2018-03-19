شاب يقتل خطيبته ويشنق نفسه

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الاجهزة الامنية

مقتل فتاة

قسم المنتزة

خطيبها

شنق نفيه

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة قتل محزنة، حيث أقدم شاب علي إنهاء حياة خطيبته "شامية" بطعنها أعلي البطن بسبب  قيامها بفسخ الخطوبة كما قرر الجاني الانتحار بعد حبسه داخل قسم المنتزة.

البداية كانت بلاغ تلقاه اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، من ضباط قسم شرطة ثان المنتزه بالعثور على جثة فتاة تدعى «شامية.ع.س.م» 23 سنة حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق في منطقة طوسون.

انتقلت علي الفور قوة أمنية من ضباط قسم الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

وبمعاينة موقع الحادث، تبين وجود جثة المجنى عليها المذكورة مسجاة على ظهرها أسفل سلم العقار سكنها، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعني أعلى البطن.

سلم المتهم نفسه إلى قسم الشرطة لإنهاء حالة الخوف التي كان عليها فقد قتل حبيبته، وقرر في اعترافه: اسمى «كريم.ح.ع»، 24 سنة، خطيب المجنى عليها، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي ونظم معلومات، مقيم بمنطقة العصافرة بحري، قتلتها لأنها كانت عايزة تسيبنى قابلتها في الشار ع الصبح وجذبتها إلى غرفة كهرباء مهجورة وطعنتها بعنق زجاجة مياه غازية في البطن وتركتها جثة هامدة.

وعلى الفور قرر المستشار أشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزه، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد تم تجديدها بعد ذلك 15 يومًا .

بلاغ آخر تلقاه مدير أمن الإسكندرية الاثنين، من ضباط قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بانتحار المتهم داخل غرفة الحجز، وبإخطار النيابة العامة أمرت باستدعاء ضباط القسم وزملاء المتوفى في الحجز لسؤالهم.

وتبين من التحقيقات والاستماع إلى شهادة زميله في الحجز أن المتهم كان يمر بأزمة نفسية حادة وسيطرت عليه حالة من الندم الشديد بسبب قتله خطيبته وليلة الحادث سهر حتى الفجر، وغافل زميله الذي صلى الفجر، ونام ثم شنق نفسه باستخدام ملاءة علق طرفها بشباك الحجز.

وقرر الشاهد أنه عند استيقاظه وجد المتوفى على الحالة التي عليها معلقًا من رقبته في شباك الحجز.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بتشريح جثة المتوفى والتصريح بدفنها عقب ذلك ليسدل الستار على قصة حب «كريم وشامية».


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