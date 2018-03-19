أحمد مرتضى يطالب«هنيدي» بتحمل الشرط الجزائي عن «السعيد»

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المصريون

الزمالك

احمد مرتضى

هنيدي

دخل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، في وصلة مزاح مع الفنان محمد هنيدي، تعليقًا على الشائعات المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا بشأن تدخل الأخير من أجل إبعاد عبد الله السعيد نجم الأهلي عن الانتقال إلى الزمالك.

وكتب «هنيدي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ابعدوني والنبي يا جدعان عن مشكلة عبد الله السعيد.. أنا ولا ادخلت في الصفقة ولا اتوسطت ولا اتصلت بحد يوميها .. ثم إني ماكنش عندي رصيد يوميها أساسًا».

ليرد نجل رئيس الزمالك: «أنت السبب يا محمد لازم تصلح غلطتك ادفع الـ100 مليون دولار».


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