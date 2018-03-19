تأجيل محاكمة قاض وعضوي برلمان سابقين لاتهامهم بالرشوة

مصطفى صابر
قرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، تأجيل جلسة محاكمة قاضى سابق، وعضوى مجلس نواب سابقين، فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشوة مالية، لجلسة 21 مايو المقبل لطلبات الدفاع.
وناقشت المحكمة بجلسة اليوم، التى قرر رئيس الدائرة أن تكون سرية، شهود القضية، وقرر بعدها التأجيل.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "ص.غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوى مجلس شعب سابقين، اثناء وجودهما علي أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقى وتقاضى من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
وتبيّن لضباط الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضى من عضو مجلس شعب سابق عن مدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس شعب سابق عن إحدى دوائر المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ. س"، - حارس المزرعة المملوكة لنائب المنوفية السابق – من الإعدام إلى السجن المؤبد فى اتهامه بالقتل العمد.
فجر04:41 ص
فجر
04:41
شروق
06:04
ظهر
12:07
عصر
15:35
مغرب
18:11
عشاء
19:41