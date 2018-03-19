تأجيل محاكمة قاض وعضوي برلمان سابقين لاتهامهم بالرشوة

19 مارس 2018 - 06:42 م

قرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، تأجيل جلسة محاكمة قاضى سابق، وعضوى مجلس نواب سابقين، فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشوة مالية، لجلسة 21 مايو المقبل لطلبات الدفاع.

وناقشت المحكمة بجلسة اليوم، التى قرر رئيس الدائرة أن تكون سرية، شهود القضية، وقرر بعدها التأجيل.