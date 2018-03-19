» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»

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السيسي

البشير

بكاء

تأثر

ظهرت علامات التأثر ودمعت عينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة الرئيس السوداني عمر البشير في احتفالية الأسرة المصرية، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وقال البشير خلال كلمته: "يسعدني أن أكون بينكم في بلدي الثاني مصر، لا أجد نفسي في حاجة للتأكيد على الوشائج والمشتركات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقة راسخة، وهي علاقة ومتجزرة وضاربة في القدم تعززها أواصل التاريخ والأمال والتطلعات المشتركة".

ووجه « البشير»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله مصر.

وأكد أن كل اللقاءات الثنائية بسواء فى الخرطوم أو القاهرة كانت إيجابية، والعلاقات بين البلدين تاريخية، وربطها المصير المشترك والمستقبل المشترك والثقافة والدين، متابعًا: "أكدنا على أن تعاوننا سيكون لمصلحة الشعبين والبلدين."





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