«انتهاك» و«نقدر» أبرز جوائز إعلام المنيا بمهرجان الشروق

19 مارس 2018 - 06:57 م

حصل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، على ثلاثة مراكز أولى في مهرجان الشروق الثالث الذى نظمه المعهد الدولى العالى للإعلام بالشروق والذى أقيم بدار الأوبرا المصرية لإبداعات طلاب كليات الإعلام وأقسامها على مستوى الجمهورية، بمشاركة نحو 26 جامعة مصرية وعربية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومحمد فريد خميس مؤسس الأكاديمية.

وقد جاءت مشاركة طلاب آداب إعلام فى المهرجان تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، حيث فاز الطلاب بالمراكز الأولى فى مشروع "انتهاك" ضمن مشروعات البرامج التلفزيونية وفى إعلان "نقدر" ضمن مشروعات الإعلانات التلفزيونية، إلى جانب حصولهم على المركز الأول فى مشروع "اخبار الجامعة" ضمن مشروعات الصحافة المقدمة.