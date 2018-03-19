الأسيوطي يتعادل سلبيًا مع سموحة

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الدوري

المصريون

سموحة

الأسيوطي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة الأسيوطي أمام سموحة، بدون في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط سريع من جانب الفريقين، وكان الأسيوطي الأكثر سيطرة واستحواذا على مجريات المباراة ويهدر محمد رزق ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة نجح مهدي سليمان حارس سموحة في التصدي لها.

وبمرور الوقت يبدأ سموحة يبادل الأسيوطي الهجمات لكن دون خطورة، ويكثف أصحاب الأرض محاولاته الهجومية في الوقت المتبقي ويهدر لاعبو الأسيوطي أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سعى ممثل الصعيد لتسجيل هدف التفدم، وكثف الفريق محاولاته الهجومية، في حين بدأ سموحة ينشط نسبيا عما كان عليه في الشوط الأول لكن دون تهديد لمرمى الأسيوطي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يرفع الأسيوطي رصيده إلى 35 نقطة يحتل المركز العاشر، في حين يرتفع رصيد سموحة إلى 43 يحتل المركز الخامس.


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