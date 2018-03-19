وزير التعليم العالى يكرم أول رسالة علمية فى الهندسة بجامعة المنيا

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التعليم العالي

تكريم

جامعة المنيا

باحثة

سلم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جائزة أفضل رسالة دكتوراه للباحثة جيهان قطب بكلية الهندسة بجامعة المنيا، كأفضل بحث ورسالة دكتوراه فى المسابقة الوطنية لأفضل أبحاث ماجستير ودكتوراه فى مجال الهندسة لعام 2017، التي نظمتها لجنة قطاع المعاهد الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت 29 بحثًا للماجستير و 30 بحثًا للدكتوراه، شارك فيها باحثون من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فى مجالات الهندسة المختلفة، بحضور الدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنه القطاع.

حيث قدم الوزير التهنئة للباحثين الفائزين متمنيًا لهم التوفيق، كما قدم الشكر للجنة قطاع المعاهد الهندسية على اهتمامها بدعم البحث العلمى فى مجال الهندسة وتطوير العمل بهذ القطاع الهام، مشيرًا لتميز مصر عالميا فى مجال العلوم الهندسية حيث تحتل المرتبة (100 إلى 150) عالميًا.

كما أشاد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، بفوز الباحثة علي المركز الأول كأفضل رسالة دكتوراه بالجامعات المصرية وبمجهودات لجنة الإشراف علي الرسالة، مشيراً بأن الباحثة كرمتها جامعة المنيا في احتفالية عيد العلم بعد حصولها علي أفضل رسالة دكتوراه للجامعة عام 2017 وذلك بعد أن قامت بنشر 6 أبحاث علمية في مجلات علمية دولية مرموقة ذات معامل تأثير عال.

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