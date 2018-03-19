  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:25 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

بعد تسمم 10 تلاميذ..

«التعليم» تجمع البسكويت من كل مدارس أسيوط

آخر الأخبار

تسمم تلاميذ المدارس
تسمم تلاميذ المدارس

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ليس دفاعاً عن جريدة المصريين

#

"تعليم المنيا" تنفى اعتبار السبت إجازة أسبوعية بالمدارس

#

«عبد الغفار» يجدد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة أسيوط

#

بالصور.. تدشين مبادرة مصري وأفتخر بمدارس أسيوط

التعليم

تسمم

الوجبة المدرسية

البسكويت

أرسل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاثنين، نشرة إلى جميع المدارس بالمحافظة، تطالب بجمع وجبات البسكويت، ووقف التغذية المدرسية بإدارة القوصية التعليمية بسبب تسمم 10 تلاميذ، ووجود "ديدان" داخل عبوات البسكويت بمدرسة "عرب الجهمة" الابتدائية المشتركة بالقوصية.

كما أحال فتحي، واقعة التغذية المدرسية الفاسدة للشئون القانونية، وتوجيه فريق من مديرية الصحة لأخذ عينات من البسكويت لبيان مدى صلاحيته من عدمه.

وكانت مستشفى القوصية المركزي، قد استقبلت 10 تلاميذ من مدرسة الحرادنة الابتدائية في حالة إعياء شديد وقئ، وهم كل من "سارة ا س" 11 سنة، "هشام ا ع" 9 سنوات، "محمد ا س" 11 سنة، "أية ع م" 11 سنة، "حنين ا س" 9 سنوات، "حاتم ج ع" 9 سنوات، "شيماء ع ع"10 سنوات، "شيرين ع ع" 8 سنوات، "أيمن ع م" 9 سنوات، و"أيمن ر ف" 10 سنوات.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمد سيف أبوبكر، رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد بإصابة عدد من التلاميذ بمدرسة الحرادنة الابتدائية، بقىء وإعياء شديد عقب عودتهم لمنازلهم، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزى وحالتهم مستقرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بوتين يقرر استدعاء قوات الاحتياط لهذا السبب
» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون