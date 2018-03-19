سمكرى ينتحل صفة ضابط

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النيابة العامة

المنصورة

النصب على المواطنين

انتحال صفة ضابط

حبس سمكري

تباشر نيابة المنصورة التحقيق مع سمكرى انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين فى الدقهلية.

كان ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، ألقوا القبض على سمكرى انتحل صفة ضابط شرطة، وحصل على مبلغ مالى من صاحب محل بيع تحف مقابل عدم تحريك شكوى ضده، بعد عرض تمثال أثرى للبيع عليه ورفض صاحب المحل.

البداية عندما تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من "هشام ش.أ"، 51 سنة، صاحب محل لبيع التحف والكائن بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بمحل عمله، حضر إليه أحد الأشخاص وأوهمه أنه ضابط شرطة على خلاف الحقيقة، وعقب ذلك تقابل معه وعرض عليه شراء تمثال فرعونى وعند رفضه ساومه على دفع مبلغ مالى 20.000 جنيه نظير عدم تحريك شكاوى ضده، حيث تحصل منه على مبلغ 15.000 جنيه من إجمالى المبلغ.

من خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ا.ع" 45 سنة، سمكرى سيارات، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 9 قضايا "عاهة ، ضرب ، إيصال أمانة".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور حال استقلاله سيارة، وبحوزته (طبنجة صوت وبخزينتها 2 طلقة ، تمثال حجرى يشتبه فى آثريته طوله حوالى 30 سم، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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