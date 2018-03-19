«وزير الشباب»: أنا زملكاوي منذ 50 عامًا

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الزمالك

وزير الشباب

خالد عبدالعزيز

زملكاوي

قال الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، إنه يشجع نادي الزمالك منذ 54 سنة، موجهًا نصيحته إلى مشجعي الزمالك بألا يعلقوا إخفاق ناديهم فى النتائج على الدولة والظروف والحكام.

جاء ذلك أثناء رده على تعليق أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث وجه أحد المتابعين رسالة للوزير يتهم فيها الدولة بدعم النادي الأهلي على حساب نادي الزمالك.

وقال المتابع الذي يدعى "محمد فتحي" في تعليقه: "خالد بيه وحضرتك قلت تقارير الأمن بتقول إن الشعب بيبقي مبسوط لما الاهلي يفوز يبقي واضحة أمن الدولة من امن جماهير الأهلي، وكما تعودنا طول عمرنا الدوله تقف مع الأهلي ضد الزمالك لأنها دولة الأهلي ولايمكن ننسي الدوله ممثلة في حازم الببلاوي تم حل مجلس الأهلي من طاهر ابوزيد الأهلاوي وبعد ربع ساعة مجلس الوزراء لغي قرار طاهر وطلع محترم واستقال عفوًا، إنها دولة الأهلي التي لاتجرؤ تفعل ما تفعله في الزمالك، مع الاعتراف بنزاهة حضرتك وأنك محترم جدًا، شكرًا يادولة الأهلي عرفنا حجمنا، ومهما جه لنا رئيس ستظل دولة الأهلي".

ورد وزير الشباب والرياضة على "فتحي" قائلاً: "محمد فتحي على فكرة أنا زملكاوى من 54 سنة وأكتر منك بكتير واختارنى العملاق حلمى زامورا عام 1976 للعب فى الزمالك وكان حلم حياتى ووالدى رحمه الله رفض لإننى كنت فى كلية الهندسة وانصحك ألا تعلق اخفاق نادينا فى النتائج على الدولة والظروف والحكام والكلام ده".

وأكد "عبدالعزيز"  أن "من يصمم على النجاح والفوز عليه التخطيط الجيد والتدريب والكفاح وانتزاع الفوز ولا يبحث عن شماعات يعلق عليها إخفاقه".



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