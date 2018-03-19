رئيس مدينة كفرالدوار يلتقي بـ«رابطة صحفيين»

19 مارس 2018 - 07:29 م

استعرض المهندس هيثم الدسوقى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، استعدادات المدينة للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا على توفير وسائل نقل للناخبين من وإلى اللجان الانتخابية بالمجان، مطالبًا بضرورة التفاعل مع الانتخابات الرئاسية القادمة، لتحقيق المزيد من الاستقرار بالبلاد، الأمر الذى سينعكس على سكان البحيرة بصفة عامة، وكفر الدوار بصفة خاصة.

أتى ذلك خلال لقائه بأعضاء رابطة الصحفيين بكفر الدوار، فى إطار فعاليات الرابطة مع المسئولين بالمدينة، بحضور العديد من التنفيذيين بالوحدة المحلية.

وكان المهندس هيثم الدسوقى، قد وجه الدعوة لأعضاء رابطة الصحفيين بكفر الدوار، لمناقشة أهم الأحداث الجارية على الساحة، وطالب الصحفيين خلال لقائهم بضرورة الاهتمام بقضايا المواطنين بالمدينة، والنظر إلى مشاكل الرصف والإنارة والنظافة والصرف الصحى، واستعرض الدسوقى خطة العمل خلال الفترة القادمة، مع تقديم وعود بحل جميع المشاكل التى تواجه سكان القرى والمدينة.

واستعرض رئيس المدينة استعدادت كفر الدوار، أكبر مدن البحيرة، للانتخابات الرئاسية القادمة، ودور التنفيذيين فى تذليل المعوقات التى قد تواجه المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن الوحدة المحلية بأجهزتها تسعى لتحقيق كل ما يتطلب للخروج بشكل حضارى خلال الانتخابات القادمة.