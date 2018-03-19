السيسي: «بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات»

19 مارس 2018 - 07:32 م

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحاضرين بمؤتمر حفل الأسرة المصرية بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، ردًا على هتاف: "بنحبك يا ريس"، قائلًا "بحبكم بس هتنزلوا الانتخابات يعني".

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته بالحفل، رسالة إلى كل من يحلم بمستقبل أفضل لمصر قائلاً: "أنتم المستقبل"، "اجعلوا قامة مصر مرفوعة، اجعلوا العالم يرى كيف نبني قواعد المجد معاً".?

وأضاف الرئيس: "المصريون في الخارج ضربوا المثل في الوطنية، ولا يساورني شك في أن المصريين سيلبون نداء مصر أيا كانت اختياراتهم وآراؤهم السياسية، لأنها دفعة للأمام، وترسي دعائم مستقبل أكثر أمانا وتقدما".?

ولفت إلى أن النيل رمز الرباط بين الشعبين، مضيفًا أن قناعة مصر بأن أمن واستقرار مصالح السودان هدف أساسي.

وأكد السيسي أن مصر حكومة وشعبًا تتسم سياستها بالحرص الكامل على استقرار السودان وتدعيم العلاقات بين البلدين، من خلال المصالح المشتركة في المجالات كافة، تعظيماً لمشاعر المحبة والمودة التي تجمعهم بالعمق والتاريخ.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عُمر البشير، واصطحب الرئيس السيسي، نظيره السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس عُمر البشير استهلها بالترحيب به في وطنه مصر، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وعوامل ثقافية واجتماعية مشتركة ممتدة لآلاف السنوات.