مصر نائبًا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في الأسلحة

19 مارس 2018 - 07:33 م

اعتمدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث، لمراجعة برنامج مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ترشيح مصر وكينيا وسيراليون عن المجموعة الإفريقية، لمنصب نائب رئيس المؤتمر، بافتتاح أعمالها.

وصرح السفير محمـد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن مصر بحكم تصدرها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز تعامل الأمم المتحدة، بكافة أجهزتها مع التزايد غير المسبوق في حصول الجماعات المسلحة والإرهابية على الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

جدير بالذكر، أن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة تم اعتماده لأول مرة عام 2001، وتعقد مؤتمرات لمراجعة تنفيذه كل 6 سنوات.

ومن المتوقع أن يتناول مؤتمر المراجعة لهذا العام الذي يعقد في يونيو 2018، عددًا من القضايا الخلافية المهمة بالنظر للتباين الكبير في التوجهات فيما بين الدول إزاء بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة بنطاق هذا البرنامج وكيفية تنفيذ وتفعيل الإجراءات التي يتضمنها.