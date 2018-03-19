مقتل بريطانية في صفوف الأكراد بـ"عفرين"

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البريطانية آنا كامبل
البريطانية آنا كامبل

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مقتل

عفرين

ذكرت تقارير صحفية أن متطوعة بريطانية بوحدة حماية المرأة الكردية المسلحة، قُتلت في سوريا، يوم 15 مارس الجاري في مدينة عفرين، والتي تتعرض للقصف من قبل القوات التركية.

وقالت شبكة "بي بي سي"، إن آنا كامبل، 26 عاما، من منطقة لويس بمقاطعة إيست ساسكس، ، فيما يقول والدها إن ابنته كانت "مثالية للغاية" و"قوية الإرادة".

وسافرت كامبل، التي كانت تعمل سباكة في المملكة المتحدة، إلى سوريا في مايو 2017 لمساعدة الأكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ديرك كامبل والدها: "أرادت أن تخلق عالما أفضل، وكانت ستفعل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك، أخبرتها بالطبع أنها تعرّض حياتها للخطر، وهو الأمر الذي كانت تعرفه جيدا وهي تقوم بذلك".

وحذرت الشرطة البريطانية مرارا من السفر إلى سوريا، ونصحت بأن التورط مع أي جماعة مسلحة قد يؤدي إلى الاعتقال والمحاكمة.

وعلمت بي بي سي أن كامبل كانت في الأصل متورطة في القتال مع وحدة حماية المرأة في دير الزور، وهي المعقل الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية.

لكن في يناير، شنت القوات التركية هجوما كبيرا ضد الأكراد على طول الحدود الشمالية لسوريا.

وترك العديد من المقاتلين الأكراد القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية للدفاع عن عفرين، ومن المعروف أن بعض المتطوعين البريطانيين قد انضموا إليهم.

وقال والد كامبل لبي بي سي إن رفاق ابنته الأكراد حاولوا منعها، "ونظرا لشعرها الأصفر وعينيها الزرقاوين، فقد شعروا بأنه يمكن اكتشافها على الفور، لكنها صبغت شعرها باللون الأسود، وأقنعتهم بالسماح لها بالذهاب".

وأضاف: "اتصلت بالنائبة ماريا كولفيلد بمجرد أن علمت أنها كانت في خطر نتيجة القصف التركي".

وتابع: "بعثت برسالة بالبريد الإلكتروني لنائبتي، وقلت لها إن ابنتي في خطر، وأن عليها التوجه إلى وزارة الخارجية ومطالبتها بممارسة الضغط على تركيا للتوقف".

وتتعامل تركيا مع وحدة حماية المرأة الكردية، ووحدات حماية الشعب المرتبطة بها، على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو الرابط الذي ينكره الأكراد.


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